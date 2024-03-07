По словам эксперта, на валютном рынке почти исключены любые валютные потрясения.

На следующей неделе валютному рынку будет присуще состояние курсовой изменчивости: вполне возможны поочередные периоды роста и уменьшения курсов, однако такие изменения вряд ли кого-то удивят, ведь они будут ожидаемыми и незначительными. Об этом УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Эксперт напомнил, что на межбанке действует режим "управляемой гибкости", выразителем которого является свободное курсообразование (в зависимости от спроса и предложения), однако с корректировкой этого соотношения через валютные интервенции. И именно от объемов валютного вмешательства регулятора на межбанк и текущего спроса на валюту будут зависеть курсовые показатели.

"Например, в конце зимы объемы валютных интервенций составили в среднем 200-300 млн долл. в неделю, тогда как в определенные периоды этот показатель мог быть на уровне от 500 млн до 900 млн долл. в неделю. А на фоне увеличенного спроса (в среднем на 10%) курс валют по объективным причинам вырос на 2,5-3%", – сказал банкир.

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Лесовой отметил, что на валютном рынке почти исключены любые валютные потрясения (например, внезапный и стремительный рост или падение курсов), а затем общая ситуация будет статичной в изменениях: любые колебания будут происходить в пределах условных коридоров, по которым можно делать выводы о стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

Кроме того, курсы межбанка станут основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением комиссии – прибыли финучреждений за осуществление операций по купле-продаже.

"Конечно, мы предполагаем, что на наличном рынке возможен ситуативный рост спроса, однако после отмены большинства валютных ограничений исчезло и ощущение "дефицита" валюты. То есть, такие волновые роста будут временными", – отметил банкир.

В целом, по прогнозу эксперта, с 11 по 17 марта на наличном валютном рынке пределы допустимых (ожидаемых) курсовых колебаний составят 38,8-39,9 грн/$ и 41-43 грн/€. Ежедневные (текущие) курсовые колебания на наличном рынке составят до 0,5 грн, а разница между курсами покупки и продажи составит до 0,5 грн в банках и до 1 грн в обменниках.

"Таким образом, 11-17 марта в условиях действия режима "управляемой гибкости" любые изменения на валютном рынке не станут критическими или кризисными, ведь через механизм валютных интервенций регулятору удается оперативно корректировать соотношение между спросом и предложением, что сразу сказывается на курсах", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 8 копеек – до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи - 41,87 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 7 марта, снизился на 5 копеек и составляет 38,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

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