Продать доллар можно в среднем по курсу 38,11 грн, евро – 41,40 грн

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 марта, снизился на 10 копеек – до 38,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,11 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,40 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 8 копеек – до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,87 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,27 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,59 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с курсом среды.

Аналитик Алексей Козырев отмечал, что на этой неделе будет наблюдаться превышение спроса на валюту над предложением, что будет стимулировать выходы НБУ с интервенциями по продаже доллара и поддержке гривни. По прогнозам эксперта, за 4-8 марта Нацбанк потратит на это около 380 млн – 730 млн долларов.

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