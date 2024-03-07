Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 7 марта, снизился на 5 копеек и составляет 38,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн, евро – по курсу 41,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 15 копеек и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 42,19 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 марта, снизился на 10 копеек – до 38,60 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 8 копеек – до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,87 грн/евро).

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