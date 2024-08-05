Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро – 45,29 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 августа, не изменился и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 40 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро – по курсу 44,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос сразу на 41 копейку – до 45,29 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,36 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 25 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи – 45,00 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 25 копеек.

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