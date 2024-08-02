По словам банкира, ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривни.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank.Анна Золотько спрогнозировала, что будет влиять на курс доллара в Украине в августе 2024 года.

Как передает "Фокус", по ее словам, девальвационные ожидания как среди бизнеса, так и среди населения остаются повышенными, и это - ключевой фактор, который может приводить к ситуативным курсовым всплескам на рынке.

"В целом в августе ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривни: ожидается усиление предложения валюты со стороны агроэкспортеров, поступление финансовой помощи от партнеров также будет оказывать поддержку национальной валюте. Но не следует забывать, что структурный дефицит валюты никуда не делся", - отметила эксперт. Видео дня

При этом Золотько добавила, что вполне вероятны и дополнительные ситуативные всплески спроса на валюту (реакции на важные события и даже заявления):

"Поэтому и колебания курса в довольно широком диапазоне в течение месяца являются абсолютно нормальными".

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовый, начало августа будет характеризоваться приглушением восходящего тренда на валютном рынке: после того, как НБУ принял эффективные меры в рамках режима "управляемой гибкости", курсовая ситуация снова находится в стабильных коридорах:

на межбанке 40,7-41,7 грн/долл. и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке - 40,7-42 грн грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро.

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