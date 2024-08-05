Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро – 44,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 20 копеек и составляет 45,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,36 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 25 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи – 45,00 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в целом в августе ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривны: ожидается усиление предложения валюты со стороны агроэкспортеров, поступление финансовой помощи от партнеров также будет оказывать поддержку национальной валюте. При этом вполне вероятны и дополнительные ситуативные всплески спроса на валюту.

Украинская гривна оказалась на восьмом месте с конца в рейтинге самых недооцененных валют. По данным так называемого индекса Биг Мака, ее недооценили почти на 50%: по курсу покупательной способности курс гривны должен быть на уровне 20,74 грн/доллар.

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