Курс гривны к евро установлен на уровне 44,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,65 грн/евро, то есть гривна ослабла на 25 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,25/41,28 грн/долл., евро – 44,93/44,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 2 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,00 грн за евро.

Как говорится в инфляционном отчете Нацбанка, что в июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос достаточно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты. Это привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривни и начало негативно сказываться на курсовых ожиданиях и создавать дополнительные риски для инфляционной динамики.

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