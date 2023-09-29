Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,05 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 29 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,05 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" вчера, 28 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 10 копеек и составил 40,90 грн за евро.

Что будет с курсом валют в Украине - прогноз эксперта

Курс доллара в Украине на следующей неделе, со 2 по 8 октября, не продемонстрирует сногсшибательных скачков вверх или вниз, и ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться в пределах рыночных ожиданий, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, на следующей неделе коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5 - 39 грн/долл. и 39,7 - 41 грн/евро, со спредом 0,1 - 0,3 грн.

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