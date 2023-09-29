Эксперт считает, что на валютном рынке сохранится баланс между покупателями и продавцами.

Курс доллара в Украине на следующей неделе, со 2 по 8 октября, не продемонстрирует сногсшибательных скачков вверх или вниз, коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5 - 39 грн/долл. То есть, ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться в пределах рыночных ожиданий, спрогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, несколько решений НБУ, в том числе и те, которые существенно смягчили валютные ограничения для осуществления валютных платежей за границу, а также расширили возможности банков и других финучреждений осуществлять продажу валютной наличности, сняли "напряжение", вызванное августовским ростом спроса.

"Именно поэтому можно ожидать, что на рынке сохранится баланс между покупателями и продавцами, что и станет залогом более или менее вменяемых колебаний - без сногсшибательных скачков вверх или вниз. Ожидается, что на следующей неделе коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5- 39 грн/долл. и 39,7 - 41 грн/евро, со спредом 0,1 - 0,3 грн (без учета обменных пунктов, где разница между покупкой и продажей может достигать 1 грн), а ежедневные колебания будут в пределах 0,3 - 0,5 грн", - сказал эксперт.

Как добавил банкир, важным аспектом также остается дальнейшая либерализация рынка и возвращение плавающего курса. Лесовой считает, что такое важное решение станет результатом долговременной стабильности после анализа возможных краткосрочных и долгосрочных последствий. Следовательно, сохранение межкурсовой разницы на уровне 2 - 5% является в настоящее время вполне удовлетворительным.

"В целом на следующей неделе, если не возникнет неожиданных обстоятельств, которые бы пошатнули баланс между спросом и предложением, ситуация обещает оставаться стабильной и весьма прогнозируемой. По крайней мере экономических причин для этого предостаточно", - сказал Лесовой.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 28 сентября

Напомним, в банковских обменниках Украины наличный курс гривни к доллару 28 сентября укрепился на 5 копеек - до 38,25 грн за доллар. Относительно евро курс гривны укрепился на 15 копеек и составил 40,90 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанка" 28 сентября остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же подешевел на 10 копеек и составил 40,90 грн за евро.

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