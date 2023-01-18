Курс гривни к евро сегодня составляет 43,25 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 40,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 43,25 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро - 42,50 грн за евро.

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Курс доллара в феврале 2023: прогнозы экспертов

По прогнозам экспертов, безналичный курс доллара в Украине в ближайшее время останется стабильным. А вот наличный курс гривни зимой может вернуться к показателям в 41-42 грн/долл.

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в последнее время наблюдается рост спроса на наличную валюту и снижение курса наличной гривны. В январе-феврале ожидается продолжение этой тенденции.

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