Продать доллар можно в среднем по курсу 39,20 грн, евро - 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 апреля, вырос на 15 копеек - до 39,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне после выходных не изменился и составляет 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 2 копейки - до 39,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 12 копеек и составляет 42,73 грн/евро (курс продажи - 42,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 23 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,97 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лисового, на этой неделе, с 15 по 21 апреля ожидаемые валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми: соответственно 39-40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро и 39-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро.

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