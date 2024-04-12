Курс гривни к евро установлен на уровне 41,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 23 копейки, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,97 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,43/39,45 грн/долл., евро – 41,99/42,00 грн/евро.

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Стоит отметить, что доллар по официальному курсу впервые превысил отметку в 39 гривень 20 марта 2024 года.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 апреля, вырос на 15 копеек – до 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составляет 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 12 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 39,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

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