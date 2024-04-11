В течение недели курсовые колебания не превысят в среднем 2% от начального курса.

На следующей неделе валютные изменения на рынке, хоть и в незначительной степени, но будут наблюдаться едва ли не каждый день.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, при этом эти изменения не будут нарушать логику в меру контролируемого рынка: валютные коридоры на межбанке и наличном рынке, которые почти одинаковы, не изменятся, а ежедневные курсовые колебания, как и разница между курсами покупки и продажи будут "в трендах" последних нескольких недель.

"Также стоит акцентировать, что с 15 по 21 апреля на наличном рынке будет наблюдаться конкуренция курсов покупки и продажи между финучреждениями: не исключено, что в кои-то веки курсы банков и обменников могут максимально приближаться друг к другу, а существенные курсовые разрывы уже маловероятны", - сказал банкир.

По его словам, по-прежнему валютный рынок будет жить в парадигме режима "управляемой гибкости", для которого характерны частые, но не существенные разновекторные валютные изменения, которые не будут возбуждать ажиотаж на рынке, зато будет максимально соблюден баланс между спросом и предложением и сформирована база для курсов наличного рынка.

Лесовой отметил, что основными факторами, которые могут повлиять на рынок, следует считать экономические, как, например, развитие экономики, развитие экспорта (то есть объем валютной выручки). Кроме того, нельзя исключить косвенное влияние военных факторов, которые будут больше влиять на настроения граждан и соответственно скажутся на их поведении на наличном рынке.

Основные характеристики, по которым можно сделать вывод, что валютный рынок остается достаточно "системным" и прогнозируемым:

Ожидаемые валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми: соответственно 39-40 грн/$ и 42-43,5 грн/€ и 39-40 грн/$ и 41-43,5 грн/€;

текущие курсовые изменения на межбанке не будут превышать 0,2 грн, в банках - 0,3-0,5 грн, а в обменниках - 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи почти не изменится: в банках - до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, а в обменных пунктах - до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1.

Эксперт отметил, что в течение недели (с утра понедельника до утра пятницы) курсовые колебания не превысят в среднем 2% от начального курса при допустимых 5%.

"Таким образом, можно сделать вывод, что посреди апреля ситуация на валютном рынке будет в пределах устоявшейся системы: ни порывистых курсовых изменений, ни бешеного спроса не предвидится. Соответственно любые текущие изменения-колебания будут вменяемыми, а значит не будут угрожать рынку курсовыми катаклизмами", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 апреля, остался на прежнем уровне - 39,35 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

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