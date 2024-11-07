Курс гривны к евро установлен на уровне 44,56 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно евро гривна, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,56 грн/евро, то есть гривна ослабла на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,31/41,33 грн/долл., евро - 44,54/45,55 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

7 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины не изменился и в среднем составляет 41,70 грн за доллар. Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 44,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 ноября не изменился и составляет 41.65 грн за доллар. Курс евро в банке в четверг уменьшился на 20 копеек и составляет 45.10 грн за евро.

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