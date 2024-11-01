Отмечается, что доллар продолжает демонстрировать стабильную динамику.

В октябре доллар показал лучший результат более чем за два года. Этому способствовало снижение ожиданий инвесторов об агрессивных действий Федеральной резервной системой.

Издание Reuters пишет, что, по мнению аналитиков, уровень безработицы в США, который может составить 4,1%, даст более точное представление об общем состоянии рынка труда.

"Пока он остается ниже 4,3%, ставка ФРС не должна сильно измениться после снижения на 25 базисных пунктов на следующей неделе и, вероятно, еще на 25 б.п. в декабре", - сказал Шон Кэллоу, старший валютный аналитик InTouch Capital Markets.

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ФРС объявит о своем решении через два дня после президентских выборов в США.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим, вырос на 0,2% до 104,09. В прошлом месяце он вырос на 3,1%, что является максимальным показателем с сентября 2022 года.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент от Демократической партии Камала Харрис по-прежнему идут рука об руку в нескольких опросах, но некоторые инвесторы заключают сделки, ставя на победу Трампа, что приводит к росту курса доллара и доходности казначейских облигаций США.

Обещания Трампа сократить налоги, ослабить финансовое регулирование и повысить тарифы рассматриваются как инфляционные и могут замедлить ФРС на пути смягчения политики.

Курс доллара в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 1 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

При этом на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,19/41,23 грн/долл.

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