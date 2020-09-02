Курс доллара вырос до 27,64 гривни, тогда как курс евро снизился до 32,80 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 3 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,64 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,80 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2764,28 (2 сентября – 2760,49)

100 EUR – 3279,96 (2 сентября – 3307,21)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,66/27,68 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,80/32,82 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 2 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий