Гривня ослабла к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на среду, 2 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,07 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине подорожала валюта: курс доллара в обменниках

Официальный курс

Нацбанк на 2 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,60 (1 сентября – 27,56)

100 EUR – 33,07 (1 сентября – 32,89)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,60/27,62 грн/долл., к евро – на уровне 33,08/33,11 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины 1 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,56 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Максим Удочкин