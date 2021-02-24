Курс доллара вырос до 27,95 гривни, а курс евро - до 33,93 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 25 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,95 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,93 гривни/евро, то есть гривня ослабла также на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2794,92 (24 февраля – 2789,76)

100 EUR – 3392,89 (24 февраля – 3388,3)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,95/27,97 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,97/33,99 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 24 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий