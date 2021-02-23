Курс гривни к евро укрепился до 33,88 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 24 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,88 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 24 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2789,76 (23 февраля – 2793,04)

100 EUR – 3388,3 (23 февраля – 3388,66)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,93/27,94 грн/долл., к евро – на уровне 33,93/33,94 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 23 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий