Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,71 гривни/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 2 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,71 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеДоллар начал неделю с подорожания: курс в обменниках

Официальный курс

Нацбанк на 2 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2800,07 (1 марта – 2794,56)

100 EUR – 3371,7 (1 марта – 3484,49)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 1 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,95 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН