Курс гривни к евро укрепился до 33,84 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,84 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 1 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2794,56 (26 февраля – 2793,01)

100 EUR – 3484,49 (26 февраля – 3414,59)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,98 грн/долл., к евро – на уровне 33,90/33,92 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 26 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий