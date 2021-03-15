Гривня по официальному курсу укрепилась до 27,64 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 16 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,95 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеГривня начала неделю укреплением: курс в обменниках

Официальный курс

Нацбанк на 16 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2764,34 (15 марта – 2773,05)

100 EUR – 3295,23 (15 марта – 3308,39)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,62/27,64 грн/долл., к евро – на уровне 32,94/32,95 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 15 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий