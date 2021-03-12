Курс доллара снизился 27,73 гривни, а курс евро - до 33,08 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине хотят отвязать размер пенсии от прожиточного минимумаСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,08 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2773,05 (12 марта – 2774,86)

100 EUR – 3308,39 (12 марта – 3317,48)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,72/27,73 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,05/33,07 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий