Курс доллара в Украине продолжает падать

Курс гривни к евро укрепился до 32,40 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,40 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 13 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,53 (12 августа – 27,59)

100 EUR – 32,40 (12 августа – 32,55)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,50/27,52 грн/долл., к евро – на уровне 32,41/32,44 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на сегодня, 12 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,59 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

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