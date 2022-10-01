Курс гривни к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 15 копеек – до 42,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни снизился на 10 копеек и составляет 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,20 грн за долл., евро – 39,50 грн за евро.

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Вчера, 30 сентября, курс гривни к доллару составлял 42,15 грн/долл, а евро - 40,70 грн/евро.

Курс валют во время войны в Украине

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил Средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара составит 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

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