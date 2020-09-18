Нацбанк за неделю потратил 71 миллион долларов на поддержку курса гривни / REUTERS

Национальный банк Украины на текущей неделе - с 14 по 18 сентября - потратил на поддержку гривни на межбанковском валютном рынке 71 миллион долларов из резервов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не покупал валюту.

При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 1,147 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

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Автор: Екатерина Жирий