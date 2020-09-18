На этой неделе регулятор не покупал валюту.

Национальный банк Украины на текущей неделе - с 14 по 18 сентября - потратил на поддержку гривни на межбанковском валютном рынке 71 миллион долларов из резервов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не покупал валюту.

При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 1,147 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 21 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий