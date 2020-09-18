Курс доллара вырос до 28,17 гривни, а курс евро поднялся до 33,35 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 21 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,35 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2817,18 (18 сентября – 2811,27)

100 EUR – 3334,56 (18 сентября – 3317,44)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,18/28,20 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,39/33,41 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 18 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий