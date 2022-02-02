Нерезиденты, несмотря на существенное снижение своей активности после панических распродаж, продолжают выходить из гривни.

В ближайшее время курс гривни может вернуться к ослаблению до уровня 28,40-28,55 грн/долл.

Такое мнение озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

Справка УНИАН: Последний раз курс доллара поднимался до отметки 28,55 в 2018 году. 23 января 2018 года доллар стоил 28,87 грн.

"Мы склоняемся к сохранению девальвационного движения. В ближайшее время гривня может вернуться в диапазон движения 28,4-28,55 гривен за доллар", - сказал Шевчишин.

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По его словам, курс гривни в среду, 2 февраля, торгуется вблизи отметки 28,4 гривен за доллар. Нерезиденты, несмотря на существенное снижение своей активности после панических распродаж, продолжают выходить из гривни.

"По данным НБУ, накануне портфель гривневых ОВГЗ сократился на 780 млн грн. Кроме того, начало календарного месяца – это традиционный период для покупки валюты под дивиденды, и вряд ли инвесторы изменили своей привычке", - подчеркнул эксперт.

Шевчишин отмечает, что импортеры и экспортеры следят за рынком, стараясь не продешевить в покупке или продаже валюты. При этом откат курса к уровням ниже 28,5 грн/долл., по его словам, привлечет покупателей. НБУ также докупает валюту в резервы, пользуясь конъюнктурной ситуацией.

Также аналитик говорит, что Минфин на аукционах ОВГЗ предлагает нерыночную доходность, что приводит к отсутствию спроса на бумаги и мизерным заимствованиям.

"Накануне правительство смогло привлечь лишь 83 млн грн и 4,6 млн долл., и то, вероятно, у государственных банков. При этом уже сегодня необходимо будет погасить и выплатить купоны на сумму 11,1 млрд грн. Таким образом, обслуживание долга ложится бременем на финансы, поскольку нет возможности рефинансирования", - говорит эксперт.

Курс 2 февраля:

Национальный банк Украины на среду, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 2 февраля, укрепился на 5 копеек – до 28,50 грн/долл.