Курс гривни к евро установлен на уровне 31,89 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,89 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,39/28,41 грн/долл., к евро - на уровне 31,97/31,99 грн/евро.

Курс 1 февраля:

Национальный банк Украины на вторник, 1 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,46 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 32 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.