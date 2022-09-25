Курс гривни к евро сегодня составляет 41,80 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на прежнем уровне – 42,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,70 грн за долл., евро – 40,51 грн за евро.

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Курс доллара в Украине: последние новости

Напомним, с 21 мая Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса. До этого курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В конце июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По мнению экономистов, теоретически такой сценарий вполне возможен:

"Что записано в бюджете – не имеет никакого значения. Каждый год мы говорим, что какой-то курс заложили в бюджете, а он не сбылся. Потому что он и не должен сбываться. Это чисто математический параметр, который нужен для расчета бюджета. На следующий год официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн/долл., а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен".

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