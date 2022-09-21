В правительстве прогнозируют, что до конца следующего года курс доллара может достигнуть 50 гривень.

Один из сценариев предполагает, что курс доллара к концу 2023 года достигнет отметки в 50 гривень, он теоретически возможен.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, тот курс доллара, который заложен в государственном бюджете на 2023 год, – это чисто математический параметром, который необходим для расчета показателей.

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"Что записано в бюджете – не имеет никакого значения. Каждый год мы говорим, что какой-то курс заложили в бюджете, а он не сбылся. Потому что он и не должен сбываться. Это чисто математический параметр, который нужен для расчета бюджета. На следующий год официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн/долл, а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен", – отметил он.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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