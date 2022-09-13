Теперь документ должны зарегистрировать в Верховной Раде и его начнут рассматривать в профильном комитете.

Правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом министров", - написал он. Видео дня

Марченко подчеркнул, что госбюджет-2023 направлен на поддержку экономики страны.

Теперь документ должны зарегистрировать в Верховной Раде и его начнут рассматривать в профильном комитете.

Проект госбюджета-2023: что предусматривает

Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бюджет 2023 года - это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война - это дорого, это очень дорого. В бюджете, который мы подаем, есть один главный приоритет - оборона и безопасность нашей страны. 1 триллион 136 миллиардов гривень, или почти 50% всего бюджета, будет направлено именно на сектор безопасности и обороны. Это зарплаты военных, это обеспечение армии, ремонт и закупка техники и оружия и еще много других важных для обороны вещей", - сказал он.

Какими будут курс доллара и цены в 2023 году: прогноз

Напомним, ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики. А уровень безработицы, скорее всего, составит 28,2%, средняя зарплата – 18 тысяч 508 гривень.

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