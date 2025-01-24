По итогам января официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42-42,3 грн/долл.

Январь ожидаемо принес динамику на валютном рынке: спрос на валюту был значительно выше предложения, а курсовые "рекорды" стали ожидаемой закономерностью, соответствующей экономическим реалиям. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, Нацбанк принимал достаточно эффективные меры, направленные на достижение баланса между спросом и предложением, убедив игроков рынка, что в ближайшее время не стоит ожидать неконтролируемых стремительно-хаотических курсовых изменений. В непростых экономических условиях регулятор не отошел от достаточно эффективной и своевременной стратегии валютных интервенций, которые максимально удовлетворяли спрос.

Он также отметил, что январское увеличение учетной ставки стало еще одним весомым механизмом для укрепления гривни и сбивания "температуры" на валютном рынке.

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"В последние дни января и в самом начале февраля на рынке может сохраниться определенное напряжение, однако похоже на то, что пик ажиотажа уже пройден. Мы ожидаем, что по итогам января официальный курс доллара будет колебаться в пределах: 42-42,3 грн/долл. Но по итогам первого месяца года курс доллара может оказаться в "горлышке" 42,02 грн/долл. до 42,10 грн/долл. К слову: начиная с 2024 года, такое колебание является вполне привычным и не сенсационным. Напомню, что в 2024 году максимальный рост курса доллара по итогам месяца составил 2,5% - в мае", - сказал эксперт.

По прогнозу Лесового, основные выразители валютного рынка с 27 января по 2 февраля будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,85 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на стыке января-февраля общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится: курсу доллара не будет угрожать стремительный взлет, а стратегия регулятора будет оставаться достаточно эффективной: курсовые изменения хоть и будут частыми, однако достаточно медленными. Созданная "система" ежедневных валютных изменений в рамках режима "управляемой гибкости" не изменится", - резюмировал Лесовой.

Он также отметил, что курсовая ситуация в феврале может быть достаточно изменчивой и иметь множество сюрпризов. Однако, банкир убежден, что коридор изменений будет в пределах 42-42,4 грн/долл.

"Сейчас есть основания полагать, что месяц будет активным, однако не таким "напряженным", как начало января. Рынок ожидает, что уже весной может наступить период "курсовых плато", когда официальный курс, несмотря на ситуативные незначительные изменения, будет оставаться более-менее стабильным", - добавил Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром упала до 42,23 грн/долл., а продать доллар можно за 42,15 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,23 грн/евро, курс продажи - 44,01 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 января снизился на 10 копеек и составляет 42,30 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 10 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

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