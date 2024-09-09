Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, евро - 45,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 9 сентября, снизился на 4 копейки - до 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 46,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,35 грн за евро.

Какой курс сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,95 грн/евро (курс продажи - 45,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,02 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,56 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с курсом пятницы.

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе основные показатели валютных изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро. Однако слишком незначительные изменения будут восприниматься рынком без чрезмерного предостережения.

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