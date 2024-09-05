На следующей неделе валютный рынок будет находиться на относительно стабильном уровне, особые курсовые изменения маловероятны.
Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, несмотря на инфляционное давление и в придачу эмоциональную составляющую - перебои с энергоснабжением - регулятору удастся сбалансировать спрос и предложение, усиливая собственное присутствие на межбанке, когда это станет необходимым (пока трудно прогнозировать объем возможных валютных интервенций, которые при необходимости погасят "огонек" спроса).
Также, по его словам, на рынке и в дальнейшем будет действовать режим "управляемой гибкости", что сам по себе является в определенной степени предохранителем от резких курсовых изменений: все возможные изменения будут происходить в парадигме разновекторности (то есть, допускаем, как рост курсов, так и их снижение), а амплитуда изменений также останется достаточно узкой.
Кроме того, что наблюдается с августа, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной, что стоит расценивать как реализацию стратегию Нацбанка на минимизацию множественности имеющихся курсов, отметил банкир.
По прогнозу Лесового, основные показатели изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро. Однако слишком незначительные изменения будут восприниматься рынком без чрезмерного предостережения.
Характеристики валютного рынка в течение 9-15 сентября будут такими:
- коридоры валютных изменений: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро;
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;
- разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на 1 доллар, до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на 1 доллар, до 1-1,3 грн на 1 евро;
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.
"Таким образом, с 9 по 15 сентября, несмотря на давление обстоятельств (военных, энергетических, инфляционных), курсовые показатели не будут выбиваться за пределы допустимых коридоров, сформированных в конце августа - начале сентября. Регулятор продолжит эффективно реагировать на любые потенциальные угрозы для стабильности рынка, регулируя объемы валютных интервенций", - считает банкир.
Курс валют в Украине - последние новости
В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,95 грн/евро (курс продажи - 45,80 грн/евро).
Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро.