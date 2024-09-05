Разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной.

На следующей неделе валютный рынок будет находиться на относительно стабильном уровне, особые курсовые изменения маловероятны.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, несмотря на инфляционное давление и в придачу эмоциональную составляющую - перебои с энергоснабжением - регулятору удастся сбалансировать спрос и предложение, усиливая собственное присутствие на межбанке, когда это станет необходимым (пока трудно прогнозировать объем возможных валютных интервенций, которые при необходимости погасят "огонек" спроса).

Также, по его словам, на рынке и в дальнейшем будет действовать режим "управляемой гибкости", что сам по себе является в определенной степени предохранителем от резких курсовых изменений: все возможные изменения будут происходить в парадигме разновекторности (то есть, допускаем, как рост курсов, так и их снижение), а амплитуда изменений также останется достаточно узкой.

Видео дня

Кроме того, что наблюдается с августа, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной, что стоит расценивать как реализацию стратегию Нацбанка на минимизацию множественности имеющихся курсов, отметил банкир.

По прогнозу Лесового, основные показатели изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро. Однако слишком незначительные изменения будут восприниматься рынком без чрезмерного предостережения.

Характеристики валютного рынка в течение 9-15 сентября будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на 1 доллар, до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на 1 доллар, до 1-1,3 грн на 1 евро;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, с 9 по 15 сентября, несмотря на давление обстоятельств (военных, энергетических, инфляционных), курсовые показатели не будут выбиваться за пределы допустимых коридоров, сформированных в конце августа - начале сентября. Регулятор продолжит эффективно реагировать на любые потенциальные угрозы для стабильности рынка, регулируя объемы валютных интервенций", - считает банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,95 грн/евро (курс продажи - 45,80 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: