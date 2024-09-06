Курс евро установлен на уровне 45,56 грн.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,02 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также выросла в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 45,56 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,96/40,99 грн/долл., евро - 45,54/45,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 сентября, снизился на 13 копеек и составляет 41,37 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,95 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 сентября, снизился на 6 копеек - до 41,44 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 46,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,40 грн за евро.

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