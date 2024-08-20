Отмечается, что курс доллара вырос на 12% с момента отказа фиксированного курса.

Курс доллара в Украине до конца года будет умеренно расти. НБУ двигается в направлении постепенной девальвации гривны.

Аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз по курсу доллара до конца года. Ранее, согласно их прогнозу, ожидалось, что американская валюта достигнет отметки 42,3 грн/доллар, но теперь планку подняли до 42,6 грн/доллар.

Отмечается, что валютный рынок продолжает работать в условиях дефицита, поэтому НБУ вынужден ежедневно проводить интервенции по продаже валюты. В последние месяцы объемы интервенций заметно выросли из-за расширения дефицита внешней торговли, увеличения спроса на валюту и эффектов валютной либерализации.

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Курс доллара вырос на 12% с момента отказа фиксированного курса. НБУ соблюдает режим управляемой гибкости курса, предусматривающий, что Нацбанк компенсирует структурный дефицит на валютном рынке, сохраняя определенный уровень волатильности курса. Она сейчас меньше, чем в годы до полномасштабной войны.

"Однако короткие эпизоды быстрого ослабления гривны приводили к значительному росту спроса на валюту со стороны населения", - отметили аналитики.

Курс доллара в Украине - мнение экспертов

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца недели в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках - от 40,95 до 41,70 грн/долл.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

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