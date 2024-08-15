Основные валютные изменения произойдут осенью, считает банкир.

Со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно. На рынке сохранятся "умеренные темпы" изменений, при этом как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления курсов валют, рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, регулятор будет готов держать в балансе спрос и предложение – то есть валютному рынку не грозят хаотичный неконтролируемый рост валютных курсов. И по всем признакам ни доллару, ни евро не грозит такое понятие, как "дефицит".

"Как мы прогнозировали ранее, основные валютные изменения произойдут уже осенью. Однако уже сейчас можно констатировать, что постепенное движение курсов вверх отразится на "коридорах" допустимых колебаний. По крайней мере, главное изменение будет заключаться в увеличении нижней планки с 40,7 грн/долл. до 41 грн/долл., а коридоры скорее всего будут выглядеть следующим образом: 41-41,7 грн/долл. на межбанке и 41-42 грн/долл. на наличном рынке", – сказал Лесовой.

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Он напомнил, что главная объективная причина в росте курсовых показателей кроется в росте инфляции (по итогам года она может составить 8,5%), вызванной ростом тарифов на электроэнергию и сложностями в работе бизнеса вследствие июльских перебоев с энергоснабжением.

Кроме того, ожидается, что на курсовые показатели также могут повлиять решения об увеличении налоговой нагрузки, что скажется на уровне потребительских цен. Однако, как это наблюдалось в течение 8 месяцев 2024 года, курсовые изменения будут медленными и не разрушительными.

По словам банкира, характеристики валютного рынка с 19 по 25 августа будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке – 41-41,7 грн/долл. и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке – 41-42 грн грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро;

41-41,7 грн/долл. и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке 41-42 грн грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро; ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в комбанках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

до 0,2-0,3 грн, в комбанках до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах до 0,5 грн; разница между курсами покупки и продажи: на межбанке – до 0,05 грн за 1 долл., до 0,1 грн за 1 евро, в коммерческих банках – до 0,5-0,6 грн на 1 долл., до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах – до 0,6-1 грн на 1 долл., до 1-1,3 грн на 1 евро;

до 0,05 грн за 1 долл., до 0,1 грн за 1 евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на 1 долл., до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на 1 долл., до 1-1,3 грн на 1 евро; средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты – до 0,3-0,5 грн;

до 0,3-0,5 грн; недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"На следующей неделе рынок будет жить в предвкушении осенних курсовых изменений. Однако вряд ли глобальные изменения произойдут уже вот сейчас или же по какому-то неожиданному сценарию. Эффективная монетарная стратегия НБУ предусматривает предотвращение хаоса на валютном рынке, а затем возможность резкого курсового обвала гривны снижена почти до нуля", – отметил Лесовой.

Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 августа, снизился на 5 копеек – до 41,55 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 августа, снизился на 15 копеек – до 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подешевел на 5 копеек и составляет 45,50 грн за евро.

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