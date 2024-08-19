На этой неделе будет много событий на внешних площадках, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели, с 19 до 23 августа, в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,95 до 41,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то, по прогнозу эксперта, котировки по наличному евро в банках будут находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,40 до 46,00 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний - от 44,60 до 45,95 грн/евро.

"Учитывая, что на этой неделе будет много событий на внешних площадках, которые станут серьезно влиять на поведение пары евро/доллар, нужно быть готовым к частым сменам ценников по евровалюте в украинских обменниках в течение дня. Особенно - 20, 21 и 22 августа во время публикации европейской и американской экономической статистики", - отметил Козырев. Видео дня

Он прогнозирует, что НБУ продолжит почти постоянно присутствовать на межбанке с интервенциями по продаже доллара, формируя курсовой тренд.

"Если в этот период на торгах котировки доллара, по моему прогнозу, будут в пределах 40,95 - 41,55 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет в коридоре от 44,59 до 45,91 гривень", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине на 19 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 45,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

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