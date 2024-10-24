Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 24 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,15 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 45,05 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 1 копейку и составляет 41,51 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,46 грн. Курс наличного евро в обменниках подешевел на 15 копеек и составляет 45,10 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 44,90 грн/евро.

НБУ установил на 24 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. В то же время, официальный курс Нацбанка по евро установлен на уровне 44,44 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 27 копеек.

Кроме того, МВФ улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Отметки в 50 гривен доллар достигнет в 2028 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее.

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