Эксперты отметили, что в последнее время на межбанковском рынке преобладал спрос, и клиенты банков покупали больше валюты, чем продавали.

Наличный курс гривни к доллару США заметно усилился на прошлой неделе до уровня середины октября и может продолжить укрепление до Нового года.

"Предложение валюты на наличном рынке преобладает над спросом, и за минувшую неделю курс гривни в крупнейших розничных банках усилился примерно на 0,6%, до 39,3-40,1 грн/долл. Текущий уровень вплотную приблизился к значениям конца октября, когда курс в крупнейших розничных банках усиливался до 39,1-40 грн/долл.", - говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU.

Аналитики компании отмечают, что на межбанковском рынке вновь преобладал спрос, и клиенты банков покупали больше валюты, чем продавали. Поэтому интервенции НБУ по продаже валюты снова выросли, до 583 млн долл. - максимума от середины октября.

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"В условиях приближения цикла рождественско-новогодних праздников предложение валюты может еще увеличиться, способствуя укреплению курса гривни на наличном рынке. Интервенции НБУ на межбанковском рынке сохраняются на достаточно высоком уровне и могут вырасти в декабре из-за завершения года и потребности расчетов по контрактам. Однако такая продажа вряд ли будет создавать чрезмерное давление на международные резервы благодаря поступлению больших объемов помощи от западных партнеров", - прогнозируют аналитики.

Курс доллара в Украине

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2023 год Кабинет министров предусмотрел средний курс доллара на уровне более 42 грн/долл.

Также стоит отметить, что до полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. А 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.