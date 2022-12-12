На межбанке доллар останется в устоявшемся коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривень, прогнозирует экономист.

В период с 12 до 16 декабря курс доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень до 40,80 гривень, в большинстве обменников – от 39,30 до 40,30 гривень.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что на межбанке доллар останется в устоявшемся коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривень, передает "Минфин".

"Учитывая значительные валютные риски этой недели, финансисты увеличат спред между покупкой/продажей по евровалюте. Но при этом сохранят на предыдущем уровне спред по доллару. В большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков он будет в пределах: по доллару – от 20−25 копеек до 1 гривни, а по евро – от 25−30 копеек до 1,20 гривни", – спрогнозировал эксперт.

По евро банки будут работать в пределах коридора от 40,20 до 42,80 гривень, обменники – от 40,50 до 42,50 гривень.

Курс валют в Украине: сколкьо стоит доллар и евро 12 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 12 декабря курс гривни к доллару сегодня ослаб на 2 копейки – до 40,10 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,90 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 39,70 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня – 41,60 грн/евро.