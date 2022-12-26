Доллар останется в диапазоне 40-41 грн/долл., прогнозирует экономист.

В период новогодних праздников курс доллара в Украине может ненадолго "подскочить".

Колебания курса прогнозирует директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отмечая, что они будут кратковременными, и в целом доллар останется в диапазоне 40-41 грн/долл., передает "Обозреватель".

"В последнюю неделю года и в начале 2023 года существенные изменения на валютном рынке не предусматриваются. Коридор курсовых колебаний будет оставаться на уровне 40-41 грн/долл... Однако предполагаем возможные несколькодневные колебания курса в пределах 1% именно в дни праздников. Но доллар быстро вернется в экономически мотивированный коридор", - уверен эксперт.

По его мнению, какие-либо экстремальные курсовые скачки ни до Нового года, ни в первую неделю после него не ожидаются.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными 24-24 декабря

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках Киева 23 декабря курс гривни к доллару сегодня ослаб на 5 копеек - до 40,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 42,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек - до 40,05 грн за доллар. Курс евро к гривне также снизился на 5 копеек - до 42,10 грн/евро.