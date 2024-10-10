Курс гривны к евро установлен на уровне 45,05 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,05 грн/евро, то есть гривна выросла на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,21/41,23 грн/долл., евро - 45,05/45,06 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 1 копейку и составляет 41,42 грн/доллар в среднем. Продать же американскую валюту можно за 41,35 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,65 грн/евро, а курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,50 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

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