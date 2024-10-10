Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,66 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 10 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,70 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 45,66 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 1 копейку и составляет 41,42 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,35 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,65 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,50 грн/евро.

НБУ установил на 10 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на четверг установлен на уровне 45,13 грн/евро, то есть гривна выросла на 11 копеек.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,65 грн/долл.

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