Продать доллар можно в среднем по курсу 42,28 грн, евро - 43,43 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 13 января, вырос на 1 копейку и в среднем составляет 43,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,28 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 44,23 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,43 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,00 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,37 грн/евро, курс продажи - 44,06 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 13 января, составляет 93 387,42 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 972 273,16 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 13 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривен/доллар, то есть гривня осталась на прежнем уровне.

Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,57 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на этой неделе коридоры валютных изменений составят 42-42,5 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке и 42-42,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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