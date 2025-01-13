Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 13 января, вырос на 1 копейку и в среднем составляет 43,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,28 грн за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 44,23 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,43 грн за евро.
Какой курс доллара в Киеве сегодня
В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,00 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,37 грн/евро, курс продажи - 44,06 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 13 января, составляет 93 387,42 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 972 273,16 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
НБУ установил на 13 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривен/доллар, то есть гривня осталась на прежнем уровне.
Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,57 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на этой неделе коридоры валютных изменений составят 42-42,5 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке и 42-42,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.