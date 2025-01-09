Ожидается, что официальный курс будет колебаться в диапазоне 42-42,5 грн/долл.

На следующей неделе главные опасения за судьбу валютного рынка будут касаться прежде всего наличного рынка, и множество психологических факторов могут подстегивать спрос на валюту.

Об этом УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Мы не исключаем, что различные противоречивые новости могут "затуманить" общественность. Хотя, на мой взгляд, любые всплески спроса не станут системными, а лишь своеобразным ответом на актуализацию тех или иных общественных страхов", - считает эксперт.

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Лесовой отметил, что в частности, на сознание могут давить события в энергетике в контексте вражеских атак на энергоинфраструктуру, события на фронте, предвыборные политические выходки отдельных фигур, различные новости из-за рубежа и тому подобное. Все эти чисто психологические (а значит косвенные факторы) будут щедро "заправлены" сотнями новостей, комментариев, конспирологических теорий.

"То есть, на мой взгляд, мы будем находиться на очередном этапе проверки на общественную устойчивость. Однако, в противовес страхам стоит напомнить, что дефицита валюты нет, что курсовые показатели наличного рынка формируются с учетом показателей межбанка. Несмотря на повышенный спрос на наличном рынке, все же разрыв с курсом межбанка вряд ли превысит 40-50 копеек", - считает банкир.

Что касается экономических факторов, которые будут влиять на валютный рынок в течение следующей недели, то безусловно главным из них станет инфляция, которая по прогнозам может составить более 11% (по сравнению с январем 2024 года). Однако регулятор, как это было осенью и в декабре прошлого года сможет сдержать курсовые показатели через механизм валютных интервенций.

Основные показатели валютного рынка, по прогнозу эксперта, с 13 по 19 января будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42-42,5 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42-42,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, иногда даже вопреки обстоятельствам, ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в соответствии с рыночными обстоятельствами. Рынок рассчитывает, что вопиющих изменений не произойдет: ожидается, что официальный курс будет колебаться в диапазоне 42-42,5 грн/долл.", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 января остался на прежнем уровне и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро также неизменен и составляет 44,55 грн за евро.

Курс доллара до конца 2025 года достигнет 45 гривен за единицу американской валюты, и курсовые изменения в целом составят менее 10%, прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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