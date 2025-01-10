Курс гривни к евро установлен на уровне 43,57 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривень/доллар. Гривня осталась на предыдущем уровне, который в пятницу стал историческим максимумом.

Относительно европейской валюты гривня незначительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,57 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,27/42,30 гривень/доллар, евро - 43,38/43,38 гривень/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,06 гривень/доллар, а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 гривень/евро, курс продажи - 44,28 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 января, вырос на 18 копеек и составляет 42,98 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,55 гривень за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,38 гривень, евро - по курсу 43,55 гривень за единицу иностранной валюты.

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