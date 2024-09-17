Курс гривны к евро установлен на уровне 46,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 18 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,12 гривни за евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,46/41,48 гривны за доллар, евро - 46,18/46,19 гривны за евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 сентября вырос на 10 копеек - до 41,70 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,25 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 46,40 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,75 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 сентября вырос на 20 копеек и составляет 41,70 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 35 копеек и составляет 46,50 гривны за евро.

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