Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 45,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 сентября, снизился на 6 копеек - до 41,44 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 46,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,40 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,40 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,32 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,00 грн/евро (курс продажи - 45,82 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,09 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 45,59 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе основные показатели валютных изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро. Однако слишком незначительные изменения будут восприниматься рынком без чрезмерного предостережения.

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